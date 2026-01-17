هتقبض بالدينار.. فرص عمل بالداخل والخارج برواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل، إتاحة فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذًا لتكليفات محمد جبران، وزير العمل.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تستهدف عددًا من التخصصات الفنية المطلوبة داخل المشروع، وتشمل مهن: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، وذلك للمشاركة في الأعمال التنفيذية بالموقع.

وأكدت الوزارة أن الرواتب المقدمة تعد مجزية، حيث تبدأ من 14 ألفًا و250 جنيهًا شهريًا، وتزداد وفقًا لطبيعة المهنة ومستوى الخبرة والكفاءة الفنية للعاملين، إلى جانب ما يوفره المشروع من بيئة عمل مستقرة وفرص لاكتساب الخبرات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية في قطاع التشييد والبناء، في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري العمل في البلدين الشقيقين، بشأن استكمال إجراءات الربط الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل استقدام العمالة المصرية إلى الأردن، والقضاء على ظاهرة "السمسرة"، والحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بسوق العمل.

من جانبها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتاحة تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن، وتشمل العمل لدى "مؤسسة يوسف النجار للمقاولات الإنشائية"، لوظيفة "بناء"، بعدد 5 فرص عمل.

وأضافت أن الرواتب تتراوح بين 300 و350 دينارًا أردنيًا شهريًا، وفقًا للشروط والمزايا المعلنة، مشيرة إلى أن من أبرز شروط التقديم: توافر خبرة لا تقل عن عام في مجال الإنشاءات، وألا يقل سن المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط، ووفقًا للشروط المحددة لكل مهنة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط التالي: اضغط هنا



