"عمال مصر": قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تصب في مصلحتنا

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بقرارات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي جمع جميع أطياف المجتمع، مؤكدًا أن تلك الرسائل تؤكد أن مصر تقف على أرضية صلبة ووطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة.

وقال البدوي، في تصريحات له اليوم، إن الرئيس دائما ما يؤكد على أنه يرحب بالمعارضة البناءة التي تدرك ما حجم التحديات بوعي وتقدم رؤى لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم، لافتًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار التي تشهده الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وجدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ترحيبه بدعوة الرئيس السيسي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مصر، مؤكدًا أن تلك الدعوة جاءت في الوقت المناسب وأن الحوار السياسى دائمًا ما يكون السبيل للحل في الأوقات الصعبة، وعمال مصر سيكونون في طليعة المشاركين في هذا الحوار الهام.

وأكد البدوي، أن قرارات الرئيس، بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص للقيام بدوره تصب في مصلحة عمال مصر وستساهم في توفير فرص عمل وخفض نسب البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني بعد الاعتماد على المنتج المحلي.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي، شملت جميع فئات المجتمع حيث حرص الرئيس على توجيه الأجهزة المعنية باستمرار المعارض التي تقدم السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة

وأكد البدوي، أن هذا الحفل لوحة فنية تعبر عن مصر الحضارة وتجسيد لمفهوم المواطنة الذي أقره الدستور المصري، ويؤكد أن مصر تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء جمهورية جديدة قوية على كافة المستويات.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الدولة وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المصري.