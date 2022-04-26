الأحزاب السياسية: دعوة السيسي لحوار وطني تتلاءم مع الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

أشاد تحالف الأحزاب السياسية، والذي يضم 40 حزبًا سياسيًا بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والتي تتمثل في حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكد تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب رئيس حزب إرادة جيل، فى بيان، أن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح ومشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة، بالإضافة إلى توطين الصناعة ودعم المستثمرين تمثل حلولًا جذرية لمواجهة الآثار الناجمة عن التداعيات العالمية مع الإعلان عن مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بسداد مديونية الغارمين والغارمات لا ينبع إلا من قائد وأب للأسرة المصرية.

وأشاد تيسير مطر، بقرار الرئيس بإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كأحد مخرجات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تخرج من قيادة حريصة على مشاركة الجميع واستمرارًا لسياسة المصارحة التي تعودنا عليها من الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية.