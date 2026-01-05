إعلان

بعد إجازة نصف العام.. موعد بداية الترم الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

03:21 م 05/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 بعد إجازة نصف العام، وفق الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف.

أوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت 24 يناير 2026، وتنتهي يوم الخميس 5 فبراير، على أن يستأنف الطلاب الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة يوم السبت 7 فبراير 2026.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعًا، بما يعادل 90 يومًا، مطروحًا منها 6 أيام إجازات رسمية لتصبح أيام الدراسة الفعلية 84 يومًا.

الاختبارات والتقييمات خلال الفصل الدراسي الثاني

الاختبار الشهري الأول: من 25 مارس إلى 3 أبريل 2026

اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور: 8 أبريل 2026

التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي: من 20 إلى 22 أبريل 2026

امتحانات الصفوف العملية للمواد خارج المجموع (عملي – أنشطة – مستوى رفيع – لغة ثانية): من 11 إلى 13 مايو 2026

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل: من 16 مايو وحتى 24 مايو 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية: من 6 يونيو وحتى 11 يونيو 2026

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ من يوم 20 يونيو 2026

وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام الترم الثاني 2026

