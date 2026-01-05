إعلان

أول ظهور لرئيس فنزويلا المعتقل خلال نقله للمحاكمة في نيويورك (فيديو)

كتب : مصراوي

03:35 م 05/01/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وصلت للتو مركبة مدرعة تقل الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى محكمة في نيويورك، حيث من المقرر أن يمثل مادورو أمامها في وقت لاحق اليوم بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

تم تصوير السيارة وهي تصطدم بمبنى أثناء رجوعها للخلف، وكان يحيط بها عملاء إدارة مكافحة المخدرات.

وأظهرت لقطات مصورة قيام السلطات الفيدرالية بنقل مادورو المقيد بالأصفاد من مروحية إلى شاحنة مصفحة قبل مثوله أمام المحكمة يوم الاثنين.

من المقرر عقد جلسة الاستماع، التي سيُبلغ فيها مادورو رسميًا بالتهم الموجهة إليه، ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد اعتقلت زوجته، سيليا فلوريس، خلال المداهمة، ومن المقرر مثولها أمام المحكمة أيضًا، ومثل زوجها، كانت تشغل منصبًا رفيعًا في النظام الاشتراكي الفنزويلي.

يواجه مادورو أربع تهم: التآمر في مجال الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة، والتآمر لحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة.

وكتب المدعون الفيدراليون في لائحة اتهام معدلة تم الكشف عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع: "على مدى أكثر من 25 عامًا، أساء قادة فنزويلا استخدام مناصبهم التي كانت تحظى بثقة عامة وأفسدوا مؤسسات كانت شرعية في السابق لاستيراد أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

فيما تواجه فلوريس ثلاث تهم: التآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة، والتآمر لحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو محاكمة نيكولاس مادورو نيويورك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر
الحكومة ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي على إيجار العقارات لـ100 ألف جنيه
أخبار مصر

الحكومة ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي على إيجار العقارات لـ100 ألف جنيه

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
رسالة دعم من ليفربول لمحمد صلاح قبل مواجهة بنين (صورة)
رياضة عربية وعالمية

رسالة دعم من ليفربول لمحمد صلاح قبل مواجهة بنين (صورة)
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس