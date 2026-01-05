أول ظهور لرئيس فنزويلا المعتقل خلال نقله للمحاكمة في نيويورك (فيديو)

وكالات

وصلت للتو مركبة مدرعة تقل الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى محكمة في نيويورك، حيث من المقرر أن يمثل مادورو أمامها في وقت لاحق اليوم بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

تم تصوير السيارة وهي تصطدم بمبنى أثناء رجوعها للخلف، وكان يحيط بها عملاء إدارة مكافحة المخدرات.

وأظهرت لقطات مصورة قيام السلطات الفيدرالية بنقل مادورو المقيد بالأصفاد من مروحية إلى شاحنة مصفحة قبل مثوله أمام المحكمة يوم الاثنين.

من المقرر عقد جلسة الاستماع، التي سيُبلغ فيها مادورو رسميًا بالتهم الموجهة إليه، ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد اعتقلت زوجته، سيليا فلوريس، خلال المداهمة، ومن المقرر مثولها أمام المحكمة أيضًا، ومثل زوجها، كانت تشغل منصبًا رفيعًا في النظام الاشتراكي الفنزويلي.

يواجه مادورو أربع تهم: التآمر في مجال الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة، والتآمر لحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة.

وكتب المدعون الفيدراليون في لائحة اتهام معدلة تم الكشف عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع: "على مدى أكثر من 25 عامًا، أساء قادة فنزويلا استخدام مناصبهم التي كانت تحظى بثقة عامة وأفسدوا مؤسسات كانت شرعية في السابق لاستيراد أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

فيما تواجه فلوريس ثلاث تهم: التآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة، والتآمر لحيازة الأسلحة الرشاشة والأجهزة المدمرة.