قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنصورة

في ميدان عام.. ماذا فعل محافظ الإسكندرية عندما وجد "عشة بط" وسط الشارع؟-

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة تضم رئيس حي غرب المنصورة، ومدير مديرية الطرق، ورئيس قطاع الكهرباء، ومدير عام التأمين الصحي، للانتهاء من توصيل كابل الكهرباء الخاص بمستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب، ودعم قدرات الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر الأقسام الحيوية داخل المستشفى.

وأكد محافظ الدقهلية توفير الدعم الكامل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية داخل المستشفى، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى التأمين الصحي بسندوب، بحضور الدكتور محمد رياض، رئيس فرع التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، والدكتورة وفاء إسماعيل، مدير المستشفى، حيث شدد على المهندس طارق خلف الله، استشاري المشروع، بضرورة العمل بالتوازي للانتهاء السريع من أعمال تطوير المرحلة الأولى.

كما وجّه المحافظ الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير، مع التأكيد على عدم تأثر تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى، ومتابعة توفير الأدوية بشكل منتظم.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتم على ثلاث مراحل متتالية، حفاظًا على انتظام العمل داخل المستشفى، وعدم تعطيل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا بالمرحلة الأولى، والتي تشمل تطوير الدورين الثاني والثالث، وتضم غرف العمليات، وقسم المبتسرين، وأقسام الإقامة، والمناظير، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، إلى جانب تطوير منظومة التكييف المركزي، ومنظومة الحريق والإنذار، فضلًا عن الأسانسيرات، والمخازن، وخزانات المياه، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الأداء الخدمي.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المرحلتين الثانية والثالثة سيتم تنفيذهما تباعًا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، مع مراعاة استمرار تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المنشآت الصحية.