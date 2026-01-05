إعلان

أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 05/01/2026

تعبيرية

مع بداية عام 2026، يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأبراج التي يجب أن تكون أكثر حذرا هذا العام على جميع الأصعدة.

تحذير لـ برج الجدي

في هذا الصدد، أشارت خبيرة الأبراج وفاء حامد أن برج الجدي من أكثر الأبراج التي يجب عليها توخي الحذر في عام 2026، مشيرة إلى أن هذا العام يحمل تحديات وضغوطا على مختلف الأصعدة.

شخصية لا تقبل الانكسار

وخلال استضافتها في برنامج "حكاية جديدة" المُذاع على قناة "النهار"، أوضحت أن مواليد برج الجدي يتمتعون بشخصية قوية وعنيدة، ولا يميلون إلى التنازل أو الانحناء تحت أي ضغوط.

وأضافت أن الجدي، كونه من الأبراج الترابية، يرفض الخضوع أو كسر الكبرياء، ويتحول من الهدوء إلى المواجهة المباشرة إذا شعر بالتهديد أو الظلم.

تحذير لمن يتعامل مع مواليد الجدي

وشددت خبيرة الأبراج على ضرورة الحذر في التعامل مع مواليد برج الجدي، محذرة من الاستمرار في الضغط عليهم أو التقليل من شأنهم.

وتابعت أن رد مواليد الجدي عند اتخاذ قرار المواجهة يكون قويا وحازما، ما يجعل الطرف الآخر يندم على الدخول في أي صدام معهم.

توقعات الأبراج 2026 برج الجدي 2026 حظ برج الجدي

