مع بداية عام 2026، يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأبراج التي يجب أن تكون أكثر حذرا هذا العام على جميع الأصعدة.

تحذير لـ برج الجدي

في هذا الصدد، أشارت خبيرة الأبراج وفاء حامد أن برج الجدي من أكثر الأبراج التي يجب عليها توخي الحذر في عام 2026، مشيرة إلى أن هذا العام يحمل تحديات وضغوطا على مختلف الأصعدة.

شخصية لا تقبل الانكسار

وخلال استضافتها في برنامج "حكاية جديدة" المُذاع على قناة "النهار"، أوضحت أن مواليد برج الجدي يتمتعون بشخصية قوية وعنيدة، ولا يميلون إلى التنازل أو الانحناء تحت أي ضغوط.

وأضافت أن الجدي، كونه من الأبراج الترابية، يرفض الخضوع أو كسر الكبرياء، ويتحول من الهدوء إلى المواجهة المباشرة إذا شعر بالتهديد أو الظلم.

تحذير لمن يتعامل مع مواليد الجدي

وشددت خبيرة الأبراج على ضرورة الحذر في التعامل مع مواليد برج الجدي، محذرة من الاستمرار في الضغط عليهم أو التقليل من شأنهم.

وتابعت أن رد مواليد الجدي عند اتخاذ قرار المواجهة يكون قويا وحازما، ما يجعل الطرف الآخر يندم على الدخول في أي صدام معهم.

