ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:32 م 05/01/2026
تألقت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت أوبال بفستان طويل باللون الأبيض مزود بإكستنشن بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود.

واختارت أوبال أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عالي باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وخاتم وحلق.

تحرص أوبال دائما على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تتراوح ما بين الفساتين القصيرة والطويلة وأحيانا الجريئة.
أوبال

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025 اطلالة أوبال سوشاتا

