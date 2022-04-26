بعد توجيه السيسي.. أول تحرك من "أكاديمية التدريب" بشأن الحوار السياسي

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تبنيها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

ووفق ما أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة.

ولفتت إلى تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في كافة الموضوعات محل النقاش.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف إدارة المؤتمر الوطني للشبابـ بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الدولة وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المصري.

ووجه الرئيس السيسي برفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً، كما تعهد بحضور المراحل النهائية من الحوار الوطني.