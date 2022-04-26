التموين: إنتاج أكثر من 23 ألف طن سكر من البنجر

القاهرة (أ ش أ):

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 23 ألفًا و127 ألف طن.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار توريد قصب السكر للشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 7 ملايين و465 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 810 آلاف و412 طن سكر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

كان موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.