Masrawy logo white

إعلان

التموين: إنتاج أكثر من 23 ألف طن سكر من البنجر

04:42 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
التموين: إنتاج أكثر من 23 ألف طن سكر من البنجر

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة (أ ش أ):

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 23 ألفًا و127 ألف طن.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار توريد قصب السكر للشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 7 ملايين و465 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 810 آلاف و412 طن سكر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

كان موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
التموين وزارة التموين توريد قصب السكر علي المصيلحي

الخبر التالى:

من البداية لاستحواذ إيلون ماسك.. أبرز المحطات في تاريخ تويتر - إنفوجرافيك
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. سحب وإيقاف وادعاء.. 4 إجراءات حكومية ضد إندومي وتحذير من "سلامة الغذاء"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا