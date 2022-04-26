محمد شبانة ينشر الصورة المعتمدة لواجهة نقابة الصحفيين بعد التطوير

كتب- مصراوي:

قال محمد شبانة، الوكيل الشرفي بنقابة الصحفيين، إنَّ العمل بواجهة مبنى نقابة الصحفيين، يسير على قدمٍ وساق وبشكل مُنظَّم.

وأضاف عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنَّ العمل تحت إشراف مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ ربط السداد بالإنشاءات والإنجاز فيها والانتهاء منها في الموعد المحدد خلال فترة من ستة إلى ثمانية أشهر، على أن يكون السداد على عشرة أشهر بالتقسيط المريح.

وأكد أنَّه يُشرف بشكل مباشر على سير العمل، حتى الانتهاء منه في أبهى صورة.