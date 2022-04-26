Masrawy logo white

إعلان

محمد شبانة ينشر الصورة المعتمدة لواجهة نقابة الصحفيين بعد التطوير

04:01 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
  • عرض 6 صورة
    نقابة الصحفيين بعد التطوير
  • عرض 6 صورة
    نقابة الصحفيين بعد التطوير
  • عرض 6 صورة
    نقابة الصحفيين بعد التطوير
  • عرض 6 صورة
    نقابة الصحفيين بعد التطوير
  • عرض 6 صورة
    نقابة الصحفيين بعد التطوير
  • عرض 6 صورة
    نقابة الصحفيين بعد التطوير
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

قال محمد شبانة، الوكيل الشرفي بنقابة الصحفيين، إنَّ العمل بواجهة مبنى نقابة الصحفيين، يسير على قدمٍ وساق وبشكل مُنظَّم.

وأضاف عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنَّ العمل تحت إشراف مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ ربط السداد بالإنشاءات والإنجاز فيها والانتهاء منها في الموعد المحدد خلال فترة من ستة إلى ثمانية أشهر، على أن يكون السداد على عشرة أشهر بالتقسيط المريح.

وأكد أنَّه يُشرف بشكل مباشر على سير العمل، حتى الانتهاء منه في أبهى صورة.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
نقابة الصحفيين تطوير نقابة الصحفيين محمد شبانة موقع التواصل الاجتماعي
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. سحب وإيقاف وادعاء.. 4 إجراءات حكومية ضد إندومي وتحذير من "سلامة الغذاء"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا