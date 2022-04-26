وزير القوى العاملة: السوق الليبي متعطش للعمالة والمهن المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل جديدة بشأن منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية، خصوصاً سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال الوزير، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة القوى العاملة أطلقت منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها.

وأكد سعفان، أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من جميع الجوانب، منوها بأنه إذا تخلف العامل عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد، مشدداً على أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة.

ولفت إلى أن سوق العمل الليبي متعطش لجميع المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية؛ لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، موضحا أن هذه العوامل تجعل أن التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، منوها بأن وزير العمل الليبي أعلن مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

وحول حقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح سعفان، أنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.