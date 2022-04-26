بطول 18 كم.. وزير النقل: دخول برج ببا الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكية حتى الفشن -صور

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، دخول برج ببا بمحافظة بني سويف في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجًا رئيسيًّا و24 برجًا ثانويًّا و86 مزلقانًا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 84%؛ حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 3 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج ببا بمحافظة بنب سويف؛ هو البرج الرئيسي الثاني عشر الذي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص- مغاغة- الروضة- بني مزار- ملوي- مطاي- سمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط- القوصية- منفلوط) بمحافظة أسيوط، وبرج الفشن بمحافظة بني سويف، لافتًا إلى أن برج إشارات ببا بمحافظة بني سويف والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 18 كم تتحكم في 65 سيمافورًا ضوئيًّا وعدد 4 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًّا وعدد 12 موتور تحويلة، و95 تراكًا كهربيًّا، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجَي ببا والفشن، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 185كم.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف/ أسيوط يهدف إلى استبدال نظام إلكتروني بالحالي (الميكانيكي)؛ مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وبزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفًا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.