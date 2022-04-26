مفيش برودة تاني.. "الأرصاد" للمواطنين: ارتدوا الملابس الصيفية

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الأجواء الباردة تمامًا.

وقال شاهين، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن الأجواء الباردة انتهت بشكل كامل صباحًا ومساءً، مضيفًا: "من الآن يستطع المواطنون خلع الملابس الشتوية، وارتداء الملابس الصيفية".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء؛ حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن الطقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في ظل نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق.