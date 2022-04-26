مصدر بـ "الكهرباء" يوضح ضرورة ضبط الوقت والتاريخ بالعداد "أبو كارت"

كتب- محمد صلاح:

نصح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع الحرص بمتابعة دقة وصحة التاريخ والوقت المسجل بالعداد باستمرار، مؤكدًا أنه حال اختلاف التاريخ والوقت المسجل لأي مواطن عليه إبلاغ شركة الكهرباء التابعة له وذلك حرصًا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء فورًا حتى يتم إعادة الضبط الوقت والتاريخ، وذلك لأن مع بداية كل شهر يبدأ العداد في الاستهلاك بالمعدل الطبيعي وفقا لما يستهلكه المشترك وهذا يتطلب دقة التاريخ والوقت لأن مع كل بداية شهر يبدأ العداد فى حساب الاستهلاك حتى نهاية الشهر ويتكرر هذا باستمرار مع كافة أشهر السنة.

وكشف المصدر، أنه جاري التنسيق حاليًا بين شركات التوزيع والشركة المسئولة عن قراءة والكشف على عدادات الكهرباء لمختلف المشتركين من مستخدمى العدادات القديمة أو مسبقة الدفع بشأن تشكيل لجان من كل إدارة تابعة للقطاع التجارى للتفتيش على سلامة العدادات وعدم قيام اى مواطن التلاعب في العداد.

وأضاف أنه تم رصد مؤخرًا حالات ليست بالقليلة، قام أصحابها بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع ظنًا منهم عدم تمكن أحد من كشف حيلتهم أو سرقتهم للكهرباء بشكل غير شرعي، مما يحاسب صاحب التلاعب لفسخ التعاقد معه وتحرير محضر سرقة تيار وتلاعب فى الاستهلاك.

ونوه إلى أن كل شركة من شركات التوزيع التسع يوجد لديها كروت تسمى "كروت التجميع" يمكن من خلالها معرفة المتلاعب فى العداد من عدمه حيث يتم وضع الكارت فى العداد ثم يقوم بإخراج ما تم شحنه على مدار الفترات الماضية بالتاريخ مع معرفة كمية الاستهلاك الحقيقية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بين شركات التوزيع وشركة شعاع للقيام بالتفتيش على المناطق التي توجد بها مخالفات وتلاعبات في العدادات مسبقة الدفع بوجه خاص مما يمثل خسائر كبيرة لوزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر.