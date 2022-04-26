Masrawy logo white

إعلان

مصادرة 86 "توك توك".. محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور

12:15 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
  • عرض 12 صورة
    محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بحي بولاق الدكرور على مدار الأسبوع، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعديات على الطريق العام ورفع الإشغالات.

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق حملات إشغالات على القطاعين الشمالي والجنوب بنطاق الحي وأسفرت عن الآتي:

- التحفظ على عدد 2 سيارة تقوم بأعمال الدعاية بدون ترخيص.

- عدد 2 عربة كارو وتروسيكل يقوموا بإلقاء المخلفات بالطريق العام.

- ضبط والتحفظ على 86 مركبة توك توك تعيق حركة الطريق وعدد 33 تروسيكل.

- رفع 900 حالة إشغال المقاهي والمحال شملت كراسي وترابيزات وثلاجات وعربات مأكولات وأسطوانات بوتاجاز.

- غلق 3 محلات تدار بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإيداع المضبوطات وإيداعها مخازن الاشغالات بمتابعه عبد الله نور رئيس حي بولاق.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
حي بولاق الدكرور الجيزة أحمد راشد حملات مكبرة

الخبر التالى:

الجيزة: إزالة أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية بحدائق الأهرام
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
..تفاصيل أزمة "صلي بسرعة" بمسجد المراغي.. والداخلية والأوقاف تحسمان الجدل
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا