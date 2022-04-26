بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد عرض بردة الإمام البوصيري بمركز الإبداع الفني

(مصراوي):

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عرض "بردة الإمام البوصيري" على مسرح مركز الإبداع الفنى وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، يأتي ذلك ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022.

قالت وزيرة الثقافة، إن شهر رمضان المعظم ضم العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالا باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، موضحة أنها سعت إلى ترسيخ الهوية وإبراز ملامح الحراك الإبداعي في مصر.

وأشارت "عبدالدايم"، إلى نجاحها في جذب أبناء الوطن من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وحققت حضورًا جماهيريًا ضخمًا في كافة المواقع الثقافية، مشيدة بأداء الأبطال والعرض الذي تميز بالتجديد واحتفظ بالشكل التراثي الأصيل.

من جانبه قال المخرج خالد جلال، بردة الإمام البوصيري يعد مشروعًا أساسيًا لكل دفعات ستوديو مركز الإبداع الفني، نظرًا لما يتميز به من مقومات إبداعية مميزة، مشيرًا إلى أن اليوم يستعيد ذكريات ما يزيد عن عقد من الزمان حيث يتم تقديم العرض بنفس نجوم عرضي قهوة سادة وسلم نفسك من أبنا المركز خريجي الدفعة الثانية والثالثة.

عرض بردة الإمام البوصيري رؤية وإخراج خالد جلال، موسيقى عماد الرشيدي، قيادة أحمد محروس ويضم أبياتا من القصيدة الشهيرة التي تمثل علامة بارزة في عالم المديح النبوي وتتناول حب النبى محمد وصفاته وسيرته العطرة.