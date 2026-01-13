"احنا منعرفش العقدة".. حسام حسن يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة السنغال

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على ثقته الكاملة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن منتخب مصر كبير واعتاد الوصول إلى هذه الأدوار، موضحًا أن اللاعبين لديهم خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

وأضاف: "نحترم منتخب السنغال جيدًا، لكنه ليس عقدة لمنتخب مصر، فنحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم".

وأشار المدير الفني إلى أن منتخب السنغال يمتلك بعض الأفضلية من حيث اللعب على ملعبه والحصول على راحة إضافية لمدة 24 ساعة، لكنه أكد أن منتخب مصر جاهز تمامًا للمباراة، بعد دراسة المنافس جيدًا ومعرفة نقاط القوة والضعف لديه.

وأوضح حسام حسن أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، وأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الكبار الذين يبذلون أقصى جهدهم لتحقيق الفوز على السنغال، ثم المنافسة بقوة على اللقب.

وأكد حسام حسن إيمانه بالمدرب الوطني، قائلًا إن أغلب بطولات منتخب مصر تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين، مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، مشددًا على أن المدرب الوطني الأفريقي يجب أن يحصل على فرصته مع منتخبات بلاده، مشيرًا إلى تجربة وليد الركراكي الناجحة مع المنتخب المغربي.

وأشاد حسام حسن بقوة بطولة المغرب، مؤكدًا أنها من أقوى نسخ كأس الأمم الأفريقية بسبب تطور الكرة الأفريقية وقوة المنتخبات المشاركة، كما وجه الشكر للمغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية المميزة.

وتحدث عن المواهب الأفريقية، مؤكدًا أن لاعبي القارة لا يقلون مستوى عن اللاعبين الأوروبيين، مستشهدًا بمحمد صلاح، أشرف حكيمي، وساديو ماني.

كما وصف المنافسة بين محمد صلاح وساديو ماني بأنها منافسة رائعة، معتبرًا الثنائي نموذجًا مشرفًا للكرة العربية والأفريقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يلتفت للانتقادات، وأنه معتاد على الضغوط، مشيرًا إلى أن أي منتخب يواجه مصر يلعب وهو يشعر بالرهبة، وأن الفيديوهات أو التصريحات المستفزة تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات.