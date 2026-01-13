إعلان

وزير الزراعة يبحث مع مجلس إدارة "فلاحة البساتين" تعزيز التعاون المشترك

كتب : مصراوي

02:29 م 13/01/2026

علاء فاروق وزير الزراعة

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع أعضاء مجلس إدارة جمعية فلاحة البساتين، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأسبق، أطر التعاون المشترك ودعم نشاط الجمعية في الفترة المقبلة.

وأكد الوزير - خلال اللقاء - على الدور التاريخي والعلمي لجمعية فلاحة البساتين، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعية لتحقيق أهدافها التنموية، وحرص الوزارة على فتح أبوابها للتعاون مع الخبرات الأكاديمية والجمعيات الأهلية المتخصصة بما يخدم قطاع الزراعة في مصر.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات هامة، أبرزها: تبادل الخبرات في مجال الإرشاد الزراعي، وتطوير المحاصيل البستانية وتبادل الخبرات، وتقديم البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية.

من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن تقديرهم لجهود وزارة الزراعة في تطوير القطاع، والحرص على تعزيز التعاون المشترك، مؤكدين أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية، لدعم جهود التنمية والنهضة الزراعية المنشودة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البساتين

