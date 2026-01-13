إعلان

الثانوية الأزهرية 2026.. تعليمات تحرير استمارة الامتحانات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:53 م 13/01/2026

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تحرير استمارات امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2026/2025، والتي تعقد في السادس من يونيو المقبل.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادة الثانوية تحرير استمارات التقدم للامتحانات عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

وينشر "مصراوي" تعليمات تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 2026، الواجب اتباعها لعدم الحرمان من دخول الامتحانات، وهي كما يلي:

- كتابة البيانات بدقة من واقع البطاقة الشخصية.

- التسجيل بالرقم السري الخاص بالطالب، وعدم استخدام أي رقم آخر.

- عدم وضع أكثر من خيار والاقتصار على واحد فقط أثناء ملء الاستمارة.

- عدم تعديل البيانات أكثر من مرة.

- ضرورة تسليم الاستمارة للمعهد بعد طباعتها خلال الأسبوع الأول من أبريل.

- أي أخطاء في البيانات يتعرض للطالب للمساءلة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات الثانوية الأزهرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر
في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
نصائح طبية

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
تركيا تحقق مع مضيفة قبرصية بعد حادث سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي
شئون عربية و دولية

تركيا تحقق مع مضيفة قبرصية بعد حادث سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي
تنويه جوي.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة تؤثر على القاهرة
أخبار مصر

تنويه جوي.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة تؤثر على القاهرة
شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون