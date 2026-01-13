الثانوية الأزهرية 2026.. تعليمات تحرير استمارة الامتحانات

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تحرير استمارات امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2026/2025، والتي تعقد في السادس من يونيو المقبل.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادة الثانوية تحرير استمارات التقدم للامتحانات عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

وينشر "مصراوي" تعليمات تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 2026، الواجب اتباعها لعدم الحرمان من دخول الامتحانات، وهي كما يلي:

- كتابة البيانات بدقة من واقع البطاقة الشخصية.

- التسجيل بالرقم السري الخاص بالطالب، وعدم استخدام أي رقم آخر.

- عدم وضع أكثر من خيار والاقتصار على واحد فقط أثناء ملء الاستمارة.

- عدم تعديل البيانات أكثر من مرة.

- ضرورة تسليم الاستمارة للمعهد بعد طباعتها خلال الأسبوع الأول من أبريل.

- أي أخطاء في البيانات يتعرض للطالب للمساءلة.

