- عفو رئاسي.. نائبان بالتنسيقية: فرحة قريبة بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين

كتب- نشأت علي:



قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنه سيصدر قريبًا قرارات عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مجموعة من الشباب، قبل إفطار الأسرة المصرية الذي يجري تنظيمه بشكل سنوي.

وذكر عبدالعزيز في بوست له صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار مفرحة.. عفو رئاسي من السيد رئيس الجمهورية عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل إفطار الأسرة المصرية".

كما ذكرت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أنه "سيتم الإفراج عن عدد من المحبوسين".

وكتبت أميرة صابر منشور على فيسبوك قالت فيه:"أنباء مؤكدة بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين فرحة قريبة جدًا إن شاء الله قبل إفطار الأسرة المصرية".