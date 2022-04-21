Masrawy logo white

إعلان

عفو رئاسي.. نائبان بالتنسيقية: فرحة قريبة بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين

09:55 م الخميس 21 أبريل 2022
عفو رئاسي.. نائبان بالتنسيقية: فرحة قريبة بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنه سيصدر قريبًا قرارات عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مجموعة من الشباب، قبل إفطار الأسرة المصرية الذي يجري تنظيمه بشكل سنوي.

وذكر عبدالعزيز في بوست له صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار مفرحة.. عفو رئاسي من السيد رئيس الجمهورية عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل إفطار الأسرة المصرية".

كما ذكرت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أنه "سيتم الإفراج عن عدد من المحبوسين".

وكتبت أميرة صابر منشور على فيسبوك قالت فيه:"أنباء مؤكدة بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين فرحة قريبة جدًا إن شاء الله قبل إفطار الأسرة المصرية".

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
عفو رئاسي الشباب المحبوسين تنسيقية شباب الأحزاب محمد عبد العزيز

الخبر التالى:

نقيب المعلمين: رئيس لجنة التعليم بالنواب وعد بمناقشة تعديل قانون النقابة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- عفو رئاسي.. نائبان بالتنسيقية: فرحة قريبة بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا