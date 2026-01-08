ضبط المتهمين بتهديد مواطن وإطلاق عيار ناري أسفل منزله بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بتهديده وأفراد أسرته بإلحاق الأذى بهم، وإطلاق أحدهم عيارًا ناريًا أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة القسم.

وبسؤاله، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين آخرين بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى قيامهما بالتعدي عليه بالسب، وإطلاق أحدهما عيارًا ناريًا تجاه مسكنه دون حدوث أي إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عنصران إجراميان مقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزة أحدهما على فرد خرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"