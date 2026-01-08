ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات مكبرة لشرطة التموين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم قبل تهريبها أو التصرف فيها بطرق غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش والتلاعب، حفاظًا على حقوق المواطنين.

