إعلان

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات مكبرة لشرطة التموين

كتب : علاء عمران

01:11 م 08/01/2026

دقيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم قبل تهريبها أو التصرف فيها بطرق غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش والتلاعب، حفاظًا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا:

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

"الأب والأم و4 أطفال".. نجاة أسرة كاملة من الاختناق بتسرب غاز ببولاق الدكرور

ضبط طالب بالإسماعيلية لاتهامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر "فيس بوك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق وزارة الداخلية شرطة التموين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد إصابتها بالعصب السابع.. ريهام سعيد تدعم لقاء سويدان: "مفيش حاجة تستاهل"
زووم

بعد إصابتها بالعصب السابع.. ريهام سعيد تدعم لقاء سويدان: "مفيش حاجة تستاهل"
سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية
أخبار المحافظات

"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية
60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
أخبار المحافظات

60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
نجاة منقوصة حروب الجسد تطارد السودانيات من الفاشر إلى ليبيا
حكايات الناس

نجاة منقوصة حروب الجسد تطارد السودانيات من الفاشر إلى ليبيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية