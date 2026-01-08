إعلان

إعلامي سعودي ينعي زوجته بكلمات مؤثرة

كتب : مصراوي

12:25 م 08/01/2026

تركي الدخيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الإعلامي السعودي تركي الدخيل وفاة زوجته سلوى عباس غزاوي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقال الدخيل إن فقدان زوجته ترك أثراً بالغاً في نفسه، مؤكداً تقبّله لقضاء الله وقدره، ومعبّراً عن حزنه العميق لرحيلها، إلى جانب دعائه لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مثواها في الجنة، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر.

وفي منشور لاحق، توجّه بالشكر إلى كل من قدّم له التعازي، موضحاً أن رسائل المواساة والدعوات التي تلقاها كان لها دور في التخفيف من وقع المصاب، واعتبر هذا التضامن دعماً معنوياً مهماً في هذه المرحلة.

وأضاف أنه يقدّر مشاعر التعاطف التي أبداها المعزّون، مؤكداً أنه يعهد بأجرهم إلى الله، راجياً أن يجزيهم خير الجزاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الراحلة سلوى عباس غزاوي هي ابنة الإعلامي والدبلوماسي السعودي الراحل عباس غزاوي، المعروف بلقب "أبو الإذاعة السعودية"، أحد أبرز الأسماء المؤسسة للإعلام في المملكة العربية السعودية، والذي كان له دور محوري في إطلاق الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مسيرة دبلوماسية مؤثرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركي الدخيل وفاة زوجة تركي الدخيل إعلامي سعودي ينعي زوجته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية
أخبار المحافظات

"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية
"بيد حسام حسن".. شوبير يكشف حقيقة إصابة الشناوي وموقفه أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"بيد حسام حسن".. شوبير يكشف حقيقة إصابة الشناوي وموقفه أمام كوت ديفوار
The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
أخبار مصر

The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية