إعلامي سعودي ينعي زوجته بكلمات مؤثرة

أعلن الإعلامي السعودي تركي الدخيل وفاة زوجته سلوى عباس غزاوي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقال الدخيل إن فقدان زوجته ترك أثراً بالغاً في نفسه، مؤكداً تقبّله لقضاء الله وقدره، ومعبّراً عن حزنه العميق لرحيلها، إلى جانب دعائه لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مثواها في الجنة، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر.

وفي منشور لاحق، توجّه بالشكر إلى كل من قدّم له التعازي، موضحاً أن رسائل المواساة والدعوات التي تلقاها كان لها دور في التخفيف من وقع المصاب، واعتبر هذا التضامن دعماً معنوياً مهماً في هذه المرحلة.

أيها الأحبة الكرام...

لا تزال كلماتكم الطيبة، ودعواتكم الصادقة، تتوالى كالغيث الماطر، تُضِيء طريق الصبر في المصاب الجَلَلِ برحيل فقيدتنا الغالية #سلوى_عباس_غزاوي أنزل الله على قبرها شآبيب الرحمات.



وأمام هذا السيل المبارك من صادق الدعوات لفقيدتنا الراحلة سلوى غزاوي بالرحمة… https://t.co/4QcKKEuUiv — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) January 6, 2026

وأضاف أنه يقدّر مشاعر التعاطف التي أبداها المعزّون، مؤكداً أنه يعهد بأجرهم إلى الله، راجياً أن يجزيهم خير الجزاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الراحلة سلوى عباس غزاوي هي ابنة الإعلامي والدبلوماسي السعودي الراحل عباس غزاوي، المعروف بلقب "أبو الإذاعة السعودية"، أحد أبرز الأسماء المؤسسة للإعلام في المملكة العربية السعودية، والذي كان له دور محوري في إطلاق الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مسيرة دبلوماسية مؤثرة.