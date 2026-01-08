إعلان

"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:58 ص 08/01/2026
    إعياء حالة آخرى جراء الحادث
    رئيس المدينة يستمع لشهادة إحدى الناجيات
    حزن أسرة وجيران سيدة ناجية من الحادث
    سيدة ناجية تبكي أثناء حديثها عن الحادث
    زيارة منزل إحدى الناجيات
    وصول المسؤولين لمنزل ناجية
    توافد المسؤولين على منازل الناجين

زار عدد من المسؤولين بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، الناجين من حادث غرق قارب بنهر النيل بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم، في مقدمتهم صفوت معوض رئيس مركز ومدينة السادات.

واطمأن رئيس المدينة، خلال جولته داخل منازل الناجين، على استقرار حالتهم الصحية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على متابعة الموقف أولًا بأول، وتقديم أوجه الدعم الممكنة، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء استخدام الوحدات النهرية.

ويعود الحادث إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما انقلب قارب صغير كان يقل "رجلًا وست سيدات"، بينهن صبية تبلغ من العمر 15 عامًا، أثناء محاولتهم عبور نهر النيل "فرع رشيد" من جزيرة أبو نشابة إلى الجهة الأخرى، متجهين إلى مزارع الجبل للعمل.

وبحسب روايات الأهالي، تحرك القارب لمسافة لا تتجاوز 20 مترًا، في توقيت مبكر قبل شروق الشمس، ومع انتشار شبورة كثيفة أعاقت الرؤية، وبسبب تأخر تشغيل المعدية الرئيسية، قرر الركاب استقلال القارب الصغير، إلا أن التيار المائي دفعه ليصطدم بـ"جنزير" المعدية، ما أدى إلى انقلابه في الحال.

وتدخلت العناية الإلهية لتنقذ الركاب من الغرق، حيث تمكنوا من التمسك بالقارب المقلوب، بينما سارع الأهالي وركاب المعدية إلى موقع الحادث، ونجحوا في انتشالهم جميعًا بعد نحو ساعة، ونقلهم إلى منازلهم، فيما أكدت الجهات المختصة أن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد إصابات.

الناجين من حادث غرق المنوفية نهر النيل

