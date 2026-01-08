الجيش السوري يقصف حاجزا تابعا لقسد في الأشرفية.. وإصابة 9 أشخاص

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن هيئة عمليات الجيش السوري، استهداف حاجز لتنظيم قسد في حي الأشرفية بحلب دون إضرار بالأهالي، موضحة أن الحاجز كان يوقف الأهالي ويمنعهم من الخروج ويرهبهم.

وأفادت مديرية الصحة في حلب، بإصابة 9 أشخاص في استهداف قسد الأحياء المدنية، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد بمحيط حي الأشرفية في حلب.

وقال الجيش السوري لقناة "الجزيرة"، إنه سيبدأ استهدافا مركزا لمواقع قسد في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، مشيرا إلى نزوح واسع للمدنيين مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري وقسد بمحيط حي الأشرفية في حلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية، الخميس، إنها ستنشر مواقع سيتم استهدافها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حولتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمواقع عسكرية.

وصرّح مدير مديرية الإعلام في حلب لقناة "الجزيرة"، بأن قوات قسد تحاول عرقلة خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الحركة شبه متوقفة في الأحياء المتاخمة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بسبب استهدافها بالمدفعية من قبل تنظيم قسد.

أعلن الجيش السوري في بيان، فرض حظر للتجول من الساعة 1:30 ظهرا حتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب.

وأشار الجيش السوري، إلى أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد بحلب ابتداء من الساعة 1:30 ظهرا.

وأضاف الجيش السوري: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم قسد.