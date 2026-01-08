إعلان

شيخ الأزهر يهنئ د. محمد أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:18 م 08/01/2026

أحمد الطَّيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، العالِم الجليل الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة المتفرِّغ بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة اللغة العربيَّة وبلاغتها وتراثها؛ حيث ألَّف أكثر من 30 كتابًا علميًّا رصينًا، تعد من أهم المراجع العلمية المعاصرة في هذا المجال، إضافة إلى عقد مئات المجالس العلمية في رحاب الجامع الأزهر الشريف لشرح كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

وأكَّد شيخ الأزهر أنَّ تكريم العلامة محمد أبو موسى بهذه الجائزة إنما يعكس المكانة العلميَّة الرفيعة التي يحظى بها فضيلته، ويجسِّد قيمة عطائه العلمي الجاد في خدمة علوم الإسلام، مشيرًا إلى أنَّه قدَّم نموذجًا متميزًا في الجمع بين عمق الفهم، ودقَّة المنهج، ورصانة البيان، وأسهم بعلمه وجهده في ربط أجيال من الطلاب بتراثهم العلمي الأصيل، داعيًا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يديم نفعه للأزهر الشَّريف وللأمة الإسلاميَّة.

وتُعد جائزة الملك فيصل، التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيريَّة منذ عام 1979م، من أبرز الجوائز العالمية التي تُعنى بتكريم العلماء والمفكِّرين تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة الإسلام والبشرية، وترسيخ القيم العلمية والإنسانيَّة، وإثراء الفكر الإنساني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الطَّيب محمد أبو موسى جائزة الملك فيصل 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
أخبار مصر

The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
"بيد حسام حسن".. شوبير يكشف حقيقة إصابة الشناوي وموقفه أمام كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"بيد حسام حسن".. شوبير يكشف حقيقة إصابة الشناوي وموقفه أمام كوت ديفوار
"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية
أخبار المحافظات

"شافوا الموت بعنيهم".. ننشر الصور الأولى للناجين من حادث غرق قارب المنوفية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية