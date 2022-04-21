القوى العاملة: تعيين 552 شابا واستخراج 2573 شهادة قياس مهارة بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالأقصر 552 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1625 شابا، كما تم استخراج 1275 شهادة قياس مستوى المهارة، و1298 رخصة مزاولة الحرفة.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 3 منح مواليد بـ 6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 19 ألفا و985 جنيها، واستخراج 1736 وثيقة تأمين تكافلي للمسجلين بمبلغ 104 آلاف و160 جنيها، فضلا عن تسجيل 194 عاملا جدد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة فتشت المديرية على 293 منشأة دوري وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 32 محضرا للمنشآت المخالفة وبحث 8 شكاوى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 271 منشأة، وجرى إعادة التفتيش على 388 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر وإعطاء مهلة قانونية لـ 309 منشآت أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها وبحث 4 شكاوى.

كما تلقت المديرية 31 شكوى عمالية، تم تسوية 5 منها وديا وإحالة 14 شكوى منها للقضاء، و12 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة بنحو 124 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

أما في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 15 متدربا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتنفيذ دورة تدريبية في مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 30 متدربة، ودورة على مهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدربا، وأخرى على مهنة صيانة المحمول لـ 15 متدربا.​