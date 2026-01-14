أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن حصوله على جائزة التميز الخاصة من إحدى الشركات العالمية، تقديرًا لإنجازاته المتميزة في مجال التدريب التكنولوجي والتقني، ونجاحه في تقديم نموذج وطني أصبح قصة نجاح عالمية في بناء القدرات الرقمية للشباب.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لمجموعة من المبادرات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها مبادرتا «صيف رقمي» و«شتاء رقمي» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبادرة «كن مستعدًا» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».

أسفرت هذه المبادرات عن تدريب نحو 450 ألف طالب وخريج خلال ستة أشهر، في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة، وذلك ضمن المستهدف الرئاسي لتدريب وتأهيل مليون متدرب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء القدرات الرقمية للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور والاقتصاد القائم على المعرفة.

قالت الدكتورة رشا سعد، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن حصول الصندوق على جائزة التميز من شركة سيسكو العالمية يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات الرقمية للشباب، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تمكينهم من أدوات المستقبل.

وأضافت، أن البرامج التدريبية التي ينفذها الصندوق لا تقتصر على تنمية المهارات التقنية فقط، بل تتيح للمتدربين في نهاية التدريب الحصول على رخص وشهادات دولية معتمدة، تؤهلهم لممارسة العمل في أي مكان حول العالم، وفقًا للمعايير المهنية العالمية المعترف بها في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وهذا التكريم يؤكد نجاح النموذج الذي يتبناه صندوق تطوير التعليم في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عصرية، بالشراكة مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع