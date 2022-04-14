غلق مصادر الغاز.. بيان رسمي من محافظة القاهرة بشأن كسر ماسورة غاز بمدينة نصر

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، موقع كسر ماسورة الغاز أسفل مطلع كوبري أبوغزالة تقاطع شارع الطاقة مع شارع النصر بحي شرق مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو وفيات.

كما قامت شركة الغاز بإغلاق مصادر الغاز لمنع امتداده ويجرى حاليًا القيام بأعمال التبريد.