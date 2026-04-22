إعلان

رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يترأس حوار الويبو 2027–2028

كتب : محمد أبو بكر

11:18 ص 22/04/2026

الدكتور هشام عزمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المصري للملكية الفكرية اختيار الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، لتولي رئاسة الحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات (WILD/2) التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، وذلك للدورتين 2027–2028.

وجاء الإعلان في ختام أعمال الدورة الحالية من الحوار التي استضافتها الويبو في جنيف خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، بمشاركة رؤساء مكاتب الملكية الفكرية وخبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي من مختلف دول العالم.

ويُعد هذا الحوار من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة تطوير البنية التكنولوجية لأنظمة الملكية الفكرية، واستكشاف دور التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز بيئة الابتكار.

وأكد الجهاز، بحسب بيانه، الأربعاء، أن هذا الاختيار يعكس تقديرًا دوليًا للدور المتنامي الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية، وما يشهده من تطور مؤسسي وجهود متسارعة في مجال التحول الرقمي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتوجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وبحسب الجهاز المصري للملكية الفكرية، يتيح هذا المنصب لمصر فرصة أكبر للمشاركة في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول، بما يدعم تطوير المنظومة الوطنية ورفع مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وأشار الجهاز، إلى أن تولي مصر هذا الدور القيادي سيسهم في دعم جهود بناء القدرات وتبادل المعرفة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات وإجراءات الملكية الفكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

