أصيب 5 أشخاص إثر اصطدم ميكروباص بسور كوبري في حدائق القبة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وجرى التحفظ على السائق.

بلاغ بحادث اصطدام ميكروباص بسور كوبري في حدائق القبة

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في حدائق القبة، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

تم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص نتيجة لاصطدام ميكروباص يستقلونه بسور كوبري للطريق، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

