استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الجديدة.

جاء اللقاء، بحسب بيان وزارة الصحة، الأربعاء، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، لرفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان استمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطن، بجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب دعم الجهود الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة .

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير المنظومة اللوجستية المتكاملة لنقل المواد الخام والأدوية تامة الصنع، مع التركيز على تسريع عمليات الشحن والتوزيع من الموانئ إلى المستودعات الاستراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية.

وتناول اللقاء، آليات الاستفادة من التطور الكبير في البنية التحتية للنقل البري والبحري، لضمان سلاسة وكفاءة سلاسل التوريد، وتقليل زمن التخزين والنقل، وحماية المنتجات الدوائية من أي تأثيرات بيئية أو تأخيرات قد تؤثر على فعاليتها.

وناقش الجانبان، في السياق الإنساني، جهود وزارة النقل في توفير حافلات مجهزة لنقل مرافقي المرضى الذين يعبرون معبر رفح، لتسهيل انتقالهم داخل الأراضي المصرية إلى المستشفيات المخصصة لتلقي العلاج، في إطار الدور المصري الرائد في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتيسير الإجراءات الإنسانية.