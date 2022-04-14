تأمين إمداد الغاز للعملاء.. بيان من"تاون جاس" بشأن حريق ألماظة

كتب_ محمد صلاح:

أعلنت شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تلقى غرفة طوارئ الشركة بلاغا بكسر خط غاز عن طريق أحد مقاولي الشركات العاملة بالموقع أسفل كوبرى ابو غزالة بمنطقة ألماظة.

واوضحت الشركة فى بيان رسمى لها، أنه نتج عن الكسر اشتعال الخط وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ إلى موقع الحدث.

واكدت الشركة أنه تم السيطرة عليه فى وقت قياسى ولم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية أو مادية، منوهة إلى نجاحها فى تأمين إمداد الغاز الى كل العملاء دون انقطاع.