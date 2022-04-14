Masrawy logo white

إعلان

تأمين إمداد الغاز للعملاء.. بيان من"تاون جاس" بشأن حريق ألماظة

12:53 ص الخميس 14 أبريل 2022
تأمين إمداد الغاز للعملاء.. بيان من"تاون جاس" بشأن حريق ألماظة

شركة تاون جاس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب_ محمد صلاح:

أعلنت شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تلقى غرفة طوارئ الشركة بلاغا بكسر خط غاز عن طريق أحد مقاولي الشركات العاملة بالموقع أسفل كوبرى ابو غزالة بمنطقة ألماظة.

واوضحت الشركة فى بيان رسمى لها، أنه نتج عن الكسر اشتعال الخط وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ إلى موقع الحدث.

واكدت الشركة أنه تم السيطرة عليه فى وقت قياسى ولم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية أو مادية، منوهة إلى نجاحها فى تأمين إمداد الغاز الى كل العملاء دون انقطاع.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
شركة تاون جاس توصيل الغاز الطبيعي حريق ألماظة كسر خط غاز

الخبر التالى:

غلق مصادر الغاز.. بيان رسمي من محافظة القاهرة بشأن كسر ماسورة غاز بمدينة نصر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا