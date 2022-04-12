بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل العاشر للكتاب

تصوير محمود عبد الناصر

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، مساء اليوم، الدورة العاشرة لمعرض فيصل للكتاب، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الوزارة.

وتفقدت الوزيرة مختلف أجنحة المعرض، كما شاهدت عددا من الحرف اليدوية والتقليدية، وبعض أنشطة وعروض الأطفال المقامة على هامش المعرض.

يستمر المعرض حتى 21 رمضان الموافق 22 أبريل الجاري، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

يقام المعرض بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل، على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة. كما يضم جناح لمبادرة “ثقافتك كتابك” والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه، ومختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة.

يصاحب المعرض نشاط ثقافي وفني متنوع يبدأ بفرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وستشارك فرقة النيل للإنشاد الديني، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها، كما يشهد المعرض عدة ندوات ثقافية تستهل بندوة بعنوان "الشكر حقيقته وأثره في حفظ النعم" مع محمد عبد العال الدومي وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى النشاط الخاص بالطفل ويضم ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس، ولأول مرة في معرض فيصل ركن خاص بنظارات V R لعرض إحدى قصص الأطفال.