كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع الخضروات
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(مصراوي):
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق منافذ متحركة لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بسعر 10 جنيهات للطماطم، من مبنى الصوب الزراعة المحمية، إلى جميع المحافظات.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، إنه سيتم طرح طماطم بأسعار منخفضة، ليصل سعر الكيلو إلى 10 جنيهات، وكذلك ستطرح الوزارة في منافذها خضروات أخرى بأسعار مناسبة أيضًا.
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