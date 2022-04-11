Masrawy logo white

إعلان

مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني "درب اللبانة" ضمن إحياء القاهرة التاريخية

11:25 م الإثنين 11 أبريل 2022
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
  • عرض 13 صورة
    مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني درب اللبانة ضمن إحياء القاهرة التاريخية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لأعمال الترميم وتطوير الواجهات للمباني ذات الحالة الإنشائية الجيدة بمنطقة درب اللبانة ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية المكلف بها صندوق التنمية الحضارية.

يذكر أن المشروع يتم تنفيذه من خلال إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
مجلس الوزراء مباني درب اللبانة صندوق التنمية الحضارية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| السيسي يأذن لوزير المالية بضمان رحلات مصر للطيران لروسيا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا