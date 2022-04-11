مستشار الوزراء ينشر صورًا لترميم مباني "درب اللبانة" ضمن إحياء القاهرة التاريخية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لأعمال الترميم وتطوير الواجهات للمباني ذات الحالة الإنشائية الجيدة بمنطقة درب اللبانة ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية المكلف بها صندوق التنمية الحضارية.
يذكر أن المشروع يتم تنفيذه من خلال إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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