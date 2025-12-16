إعلان

"صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان

كتب : نشأت علي

03:30 ص 16/12/2025

مجلس الشيوخ

أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترح إنشاء مستشفى جديد في منطقة حلوان، استجابةً للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل فاروق. تضم اللجنة ممثلين عن محافظة القاهرة، ووزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عضوين من لجنتي الإسكان والصحة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا.

وخلال مناقشات اللجنة، تبين أن قرار تخصيص الأرض المخصصة للمستشفى لم يُتخذ بشأنه أي إجراء منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي يستدعي سرعة البت وإتمام الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع.

وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة عقد اجتماع آخر بعد انتهاء مدة الـ15 يومًا، لعرض نتائج الدراسة واتخاذ التوصية النهائية بشأن إنشاء المستشفى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين في منطقة حلوان والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الصحية وبناء المستشفيات الجديدة، مشددًا على أن المواطن البسيط يحظى بأولوية قصوى، في إطار النهضة الصحية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مختلف المحافظات.

