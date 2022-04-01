إحباط تهريب 275 شيشة إلكترونية في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب كمية من أجهزة وعبوات الشيش الإلكترونية، أخفاها راكب مصري يعمل طبيب بشري داخل حقائبه، فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، استوقف تامر محمد عبدالله مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من يوسف منشاوي وخالد عبدالرحمن مأمورا الجمرك، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل الحقائب، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبدالرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 275 جهاز وعبوة من الشيش الإلكترونية.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.