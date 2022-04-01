"الإرشاد الزراعي": ختام تدريب التنمية الريفية بمديريات الزراعة في 3 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

اختتم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات البرنامج التدريبي: "التنمية الريفية ودورها في إحداث التغيرات الاجتماعية" والذي تم تنفيذه في مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية.

وقال الدكتور ياسر حيمري، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن ضيف، مدير المعهد، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال وكيل المعهد إن البرنامج استهدف تنمية معارف المتدربين بتلك المحافظات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الريفية منها: مفهوم وأهداف التنمية الريفية، والتنمية الريفية كأحد استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة، والتغيرات الاجتماعية من حيث المفهوم والأهداف والنظريات.

وتضمن البرنامج التدريبي توضيحا حول العلاقة بين التنمية الريفية ومستقبل القرية المصرية (المتطلبات والسياسات)، والمرأة الريفية وتفعيل دورها ومتطلبات تمكينها من خلال برامج وأنشطة التنمية الريفية، بالإضافة إلى توضيح معوقات ومقومات نجاح برامج التنمية الريفية في دعم التنمية المجتمعية.

وأوضح أن البرنامج شهد حضورا مكثفا من المهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة والتعاون الزراعي بالمحافظات المعنية، كما شارك في تنفيذ فعالياته نحو 30 باحثا من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.