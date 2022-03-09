جولة بمطار القاهرة لطلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية

كتب - محمد عبيد:

نظم مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، جولة ميدانية لمجموعة من طلبة كلية المعهد العالي للسياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، تعرفوا خلالها على إمكانيات المطار والخدمات التي يتم تقديمها للراكب، وكذلك خط سير الراكب سفرا ووصولا، والإجراءات التي تتم معه.

وألقى الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، محاضرة تثقيفية في قاعة التدريب حول دور العلاقات العامة والإعلام في تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولي، والذي يعد واجهة حضارية مشرفة لمصر.

جاءت الجولة في إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوي، وانطلاقا من دورها التثقيفي تجاه المجتمع وتحت رعاية المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الشركة.