انخفضت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والبيض، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.96 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.4 جنيه، بتراجع 1.54 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.9 جنيه، بتراجع 1.11 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.02 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.8 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.54 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.94 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بتراجع 5.16 جنيه.

لتر زيت الذرة: 115.35 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 423.04 جنيه، بتراجع 5.31 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.42 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.64 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.77 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الجبن الأبيض: 143.38 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 282.41 جنيه، بتراجع 5.99 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.74 جنيه، بزيادة 2.6 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 107.33 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.