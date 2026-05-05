مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

10:54 ص 05/05/2026

الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه الزمالك نظيره فريق سموحة غداً الثلاثاء الموافق 5 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025/26.

وينفرد فريق الزمالك بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة .

بينما يسعى الزمالك في الفوز على نظيره فريق سموحة غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد " برج العرب " بالإسكندرية.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

أقرأ أيضًا:

مصراوي يكشف كواليس جلسة عبدالله السعيد والتعهد قبل مواجهة سموحة

فأل خير وآخرها بيراميدز.. ماذا قدم الزمالك بصافرة الغازي قبل مواجهة سموحة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك وسموحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
"منع الكراتين وتحديد أوزان الحقائب".. تفاصيل الأمتعة المسموح بها للحجاج
أخبار مصر

"منع الكراتين وتحديد أوزان الحقائب".. تفاصيل الأمتعة المسموح بها للحجاج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)