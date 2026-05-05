استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوي، بما يدعم آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الأفريقية.

جاء اللقاء بحضور المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والأستاذة لمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران بالسفير السنغالي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، في ضوء توجهات الدولة نحو دعم التكامل الإقليمي، وتقديم الخبرات الفنية للأشقاء الأفارقة بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بالقارة.

وأشار الحفني إلى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للجانب السنغالي، ونقل الخبرات في مجالات التدريب والملاحة الجوية والمطارات وصيانة الطائرات.

تعزيز الربط الجوي بين مصر والسنغال

كما تناول اللقاء بحث تعزيز الربط الجوي بين البلدين من خلال شركتي مصر للطيران وإيركايرو، بما يسهم في دعم حركة الطيران والشحن الجوي وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير كيموكو دياكيت عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدًا بالدور المصري في دعم التعاون والتنمية في أفريقيا، ومؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والتدريب الفني، بما يعزز الشراكة بين الجانبين.