كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن واقعة اعتداء أحد الأشخاص على سيدة وإصابتها بطعنات في منطقة المعصرة.

بلاغ من المستشفى باعتداء سائق على خطيبته

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال عاملة مصابة بجرح طعني في الرأس وجرح قطعي في اليد اليمنى، إثر ادعاء تعرضها لمشاجرة داخل محل سكنها.

وبالانتقال وسؤال والدة المصابة، أفادت بأن المتهم هو خطيب نجلتها، وأنه اعتدى عليها بسلاح أبيض عقب خلاف نشب بينهما بسبب رغبة الفتاة في إنهاء الخطبة وفسخ العلاقة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة

اقر أ أيضا: