افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، معرض الحرف التراثية، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الجامعة بجامعة العاصمة الأهلية، بحضور الدكتور سيد عطا، أمين عام مجلس الجامعة الأهلية.

شهد الافتتاح المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعرض يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية استمرار التوسع في تنظيم المعارض المجتمعية داخل الجامعات والمؤسسات المختلفة، لما لها من دور فعّال في مساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

ويضم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها المشغولات اليدوية والنحاسية، والمفروشات والخيامات، والحقائب والجلود الطبيعية.