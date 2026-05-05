إعلان

"ماشي ورايا وبيعاكسني".. ضبط طالب لاحق فتاة في الشروق

كتب : علاء عمران

01:05 م 05/05/2026

ضبط طالب لاحق فتاة في الشروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى فتاة من قيام شخص بملاحقتها ومعاكستها أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة الشروق.

بلاغ فتاة تتهم طالب بمعاكستها بمدينة الشروق

بالفحص، تبين أن القائمة على النشر طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأفادت بأنها تعرضت لملاحقة ومعاكسة من قبل أحد الأشخاص أثناء سيرها بالطريق العام "ماشي ورايا وبيعاكسني"، ما دفعها لتوثيق الواقعة ونشرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

اقر أ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة معاكسة فتاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ابنة خالته معالي زايد.. تعرف على العائلة الفنية لـ هاني شاكر
زووم

ابنة خالته معالي زايد.. تعرف على العائلة الفنية لـ هاني شاكر
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
أخبار مصر

تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص
أخبار مصر

وزير الطيران: طرح 20 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
شئون عربية و دولية

مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور
أخبار المحافظات

خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز