كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى فتاة من قيام شخص بملاحقتها ومعاكستها أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة الشروق.

بلاغ فتاة تتهم طالب بمعاكستها بمدينة الشروق

بالفحص، تبين أن القائمة على النشر طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأفادت بأنها تعرضت لملاحقة ومعاكسة من قبل أحد الأشخاص أثناء سيرها بالطريق العام "ماشي ورايا وبيعاكسني"، ما دفعها لتوثيق الواقعة ونشرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

