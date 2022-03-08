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لدينا 164 نائبة.. جبالي: الرئيس حريص على الانتصار لقضايا المرأة

08:56 م الثلاثاء 08 مارس 2022
لدينا 164 نائبة.. جبالي: الرئيس حريص على الانتصار لقضايا المرأة

المستشار حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وذلك خلال الجلسة العامة للنواب اليوم الثلاثاء، قائلا: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة، وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية".

أضاف: "كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية".

وواصل رئيس النواب، قائلا: "إن مسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلبًا فئويًا بل هدفًا تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية".

وقال: "بلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضوًا، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضًا منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة".

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب قضايا المرأة اليوم العالمي للمرأة

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