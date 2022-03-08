شملت جنة وسكن مصر.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشروعات السكنية المتنوعة بمدينة المنصورة الجديدة؛ للوقوف على سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذي، حيث تفقد الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر"، ومشروع جنة، ومشروع الفيلات.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، أن مشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بينما يحتوي مشروع "JANNA" على 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، وجميع هذه المشروعات بلغت نسب إنجاز متقدمة.

وشدد الوزير على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف المشروعات، وكذا أعمال تنسيق الموقع، والزراعات، بما يليق بمدينة المنصورة الجديدة، التي تُعد نافذة الدلتا السياحية، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.