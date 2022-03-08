حدث في 8 ساعات| السيسي يزور السعودية.. وموجة جديدة من التقلبات الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة الرياض في زيارة رسمية، وكذلك اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

والتقى الرئيس السيسي، اليوم في الرياض مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربي.

كما أعرب العاهل السعودي عن تقديره لدعم مصر للسعودية في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالسعودية، مؤكداً حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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بيان عاجل من الإسكان بشأن شقق التمويل العقاري

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مختلف أجهزة الوزارة عملت بجد خلال الأيام الماضية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيعاب كل المتقدمين من المواطنين متوسطي الدخل للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة).

وفي بشرى سارة للراغبين فى الحجز، أوضح الجزار أنه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

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في اليوم العالمي للمرأة.. انتصار السيسي: نساء مصر صنعن مجد الوطن

توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، بالتحية للمرأة المصرية التي صنعت مجد هذا الوطن ويستمد عظمته من عبقريتها.

وأضافت في منشور على الفيسبوك، الثلاثاء: في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة.

مدبولي: الحكومة تراقب تحركات الأسعار أولًا بأول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع ممثلي الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والمهندس أشرف الجزايري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي نجم عنها اضطراب شديد في الأسواق، وسلاسل التوريد، مؤكداً أن الحكومة تتابع الوضع على الأرض، وتراقب تحركات الأسعار في الأسواق أولاً بأول.

وشدد مدبولي على أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام بالمستوى الذي تحقق خلال أزمة جائحة كورونا؛ لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصري، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص، والغرف التجارية؛ بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين.

الأرصاد: موجة تقلبات تبدأ في هذا الموعد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الخميس المقبل.

وقال غانم لمصراوي، إن الخميس المقبل يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية على أغلب مناطق الجمهورية، وتسجل القاهرة درجة حرارة تتراوح ما بين 17 – 18 درجة مئوية .

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هل تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع؟ التموين تجيب

توقع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الأزمة الأوكرانية وضعت العالم على صفيح ساخن.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سعر أوقية الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة حيث تجاوزت في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين حاجز الـ2000 دولار، ولكنه مع نهاية اليوم استقر عند مستوى 1885 دولار،

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الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة ورقياً

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

هل ترتفع أسعار الكهرباء قبل يوليو 2022؟.. مصدر يوضح

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم في 2025 على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت لما يزيد على ١٤٠ دولارًا للبرميل الواحد؛ مما يمثل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة المصرية بسبب تأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية على أسعار الكهرباء.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان أسعار الكهرباء للجميع منذ عام 2020 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن هناك خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت منذ عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين.